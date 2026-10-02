BİM’DEN BÜTÇE DOSTU KAMPANYA: ALIŞVERİŞ LİSTESİNİ YAPIN, BU FIRSAT KAÇMAZ! (BİM 6-12 EKİM)
Alışveriş bütçesini verimli yönetmek isteyen vatandaşların gözü BİM’in 6-12 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanyasına çevrildi. Haftalık indirim döneminde raflara gelecek ürünler ve merak edilen fiyat listesi netleşti. Farklı kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM'in güncel fırsatları, avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Stoklarla sınırlı bu avantajlı dönemi kaçırmamak ve bütçenizi korumak için elinizi çabuk tutun, bu fırsat kaçmaz!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.