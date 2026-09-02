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  4. BİM'den büyük atak... THY ve İş Bankası'nı geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en değerli 40 şirketi

BİM'den büyük atak... THY ve İş Bankası'nı geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en değerli 40 şirketi

Türkiye’nin piyasa değeri en yüksek firması Eylül ayında da yerini muhafaza etti. Listede ASELSAN'ı deviren olmazken bankacılık ve havacılık devlerini geride bırakan BİM dikkat çekti.

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BİM'den büyük atak... THY ve İş Bankası'nı geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en değerli 40 şirketi - Sayfa 1

CompaniesMarketCap dataları kapsamında Türkiye’nin en değerli 40 şirketi tek tek belli oldu. Piyasa değeri üzerinden derlenen listede BİM’in THY ve İş Bankası’nı geride bırakması öne çıkarken, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında bankacılık, enerji, havacılık ve perakende sektörlerinden önemli isimler yer aldı.

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BİM'den büyük atak... THY ve İş Bankası'nı geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en değerli 40 şirketi - Sayfa 2

1. Aselsan - $36.30 B

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BİM'den büyük atak... THY ve İş Bankası'nı geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en değerli 40 şirketi - Sayfa 3

2. QNB Finansbank - $21.36 B

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BİM'den büyük atak... THY ve İş Bankası'nı geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en değerli 40 şirketi - Sayfa 4

3. Türkiye Petrol Rafinerileri - $16.06 B

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