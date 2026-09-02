BİM'den büyük atak... THY ve İş Bankası'nı geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en değerli 40 şirketi

CompaniesMarketCap dataları kapsamında Türkiye’nin en değerli 40 şirketi tek tek belli oldu. Piyasa değeri üzerinden derlenen listede BİM’in THY ve İş Bankası’nı geride bırakması öne çıkarken, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında bankacılık, enerji, havacılık ve perakende sektörlerinden önemli isimler yer aldı.