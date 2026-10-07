BİM'DEN BÜYÜK İNDİRİM DALGASI! YENİ KATALOGDA HANGİ ÜRÜNLER VAR? (BİM 9-15 EKİM)
Alışveriş gündeminin en çok aranan başlıklarından biri olan yeni BİM aktüel listesi netleşti. Tüketicilerin yakından mercek altına aldığı bu yeni dönemde; seyahat planı yapanlar için dayanıklı valiz çeşitleri, mutfağına yenilik arayanlar için Paşabahçe cam ürünleri ve bebekler için özenle seçilmiş tekstil ürünleri raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendiren bu cazip fırsatlar, 9-15 Ekim tarihleri arasında tüm mağazalarda geçerli olacak.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.