BİM, 18 Şubat Çarşamba günü mutfaklara tazelik getiriyor. No Frost buzdolabıyla yiyecekler artık daha uzun süre bozulmadan saklanabilecek.

BİM’den büyük sürpriz: No Frost Buzdolabı ile mutfakta tazelik başlıyor! BİM 18 Şubat aktüel ürünler - Sayfa 1

MONSTER TULPAR T6 V3.3.1 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 77,500 TL

MONSTER ABRA A5 V21.6.3 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 43,900 TL

MONSTER TULPAR TD3 V1.2.2.3 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 59,500 TL

ELEKTRİKLİ BİNİLEBİLİR SCOOTER VALİZ SE3S

Fiyat: 25,500 TL

