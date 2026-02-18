BİM’den büyük sürpriz: No Frost Buzdolabı ile mutfakta tazelik başlıyor! BİM 18 Şubat aktüel ürünler
BİM, 18 Şubat Çarşamba günü mutfaklara tazelik getiriyor. No Frost buzdolabıyla yiyecekler artık daha uzun süre bozulmadan saklanabilecek.
MONSTER TULPAR T6 V3.3.1 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 77,500 TL
MONSTER ABRA A5 V21.6.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 43,900 TL
MONSTER TULPAR TD3 V1.2.2.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 59,500 TL
ELEKTRİKLİ BİNİLEBİLİR SCOOTER VALİZ SE3S
Fiyat: 25,500 TL
