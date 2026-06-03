BİM’den çocuklara müjde: BİM’e bugün Römorklu Pedallı Traktör geliyor!
BİM’den çocuklara müjde: BİM’e bugün Römorklu Pedallı Traktör geliyor!
BİM 3 Haziran Çarşamba aktüel ürünler kataloğuyla çocukların açık hava oyunlarına neşe katacak yeni bir fırsat sundu. Yeni haftanın en çok dikkat çeken oyuncak grubu ürünü olan römorklu pedallı traktör, sınırlı stoklarla bugün BİM mağazaalrında yerini alacak. Yaz aylarında çocukların bahçe ve park aktivitelerini daha keyifli hale getirecek bu ürün, arkasındaki sökülebilir römorku sayesinde taşıma oyunu oynama imkanı da tanıyor.
ADLE KARAVAN 4.10 METRE
Fiyat: 399.000 TL
1 | 15
INSTA360 GO 3S AKSİYON KAMERASI
Fiyat: 18.990 TL
2 | 15
MAPISHREDDER S25 EVRAK İMHA MAKİNESİ BASIC
Fiyat: 9.990 TL
3 | 15
MAPILAM LM35 LAMİNASYON MAKİNESİ BASIC
Fiyat: 3.490 TL
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