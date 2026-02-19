  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’den Cuma sürprizi: Casper Tablet ile teknoloji artık sadece bir dokunuş uzağınızda!

BİM’den Cuma sürprizi: Casper Tablet ile teknoloji artık sadece bir dokunuş uzağınızda!

23 Şubat Cuma günü BİM mağazalarında teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak bir fırsat sizleri bekliyor. Casper tablet, hem eğlence hem iş kullanımına uygun özellikleriyle BİM raflarında satışa sunuluyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve taşınabilir yapısıyla dikkat çeken tablet, günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılamanızı sağlıyor.

BİM’den Cuma sürprizi: Casper Tablet ile teknoloji artık sadece bir dokunuş uzağınızda! - Sayfa 1

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET


Fiyat: 9,900 TL

1 | 105
BİM’den Cuma sürprizi: Casper Tablet ile teknoloji artık sadece bir dokunuş uzağınızda! - Sayfa 2
2 | 105
BİM’den Cuma sürprizi: Casper Tablet ile teknoloji artık sadece bir dokunuş uzağınızda! - Sayfa 3
3 | 105
BİM’den Cuma sürprizi: Casper Tablet ile teknoloji artık sadece bir dokunuş uzağınızda! - Sayfa 4
4 | 105