BİM’den Cuma sürprizi: Casper Tablet ile teknoloji artık sadece bir dokunuş uzağınızda!
23 Şubat Cuma günü BİM mağazalarında teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak bir fırsat sizleri bekliyor. Casper tablet, hem eğlence hem iş kullanımına uygun özellikleriyle BİM raflarında satışa sunuluyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve taşınabilir yapısıyla dikkat çeken tablet, günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılamanızı sağlıyor.
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 9,900 TL
