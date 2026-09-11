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  4. BİM'DEN DEV TEKNOLOJİ HAMLESİ: BİM’E OYUN BİLGİSAYARLARI GELİYOR! (BİM 16-22 EYLÜL)

BİM'DEN DEV TEKNOLOJİ HAMLESİ: BİM’E OYUN BİLGİSAYARLARI GELİYOR! (BİM 16-22 EYLÜL)

BİM 16-22 Eylül aktüel ürünler kataloğuyla birlikte oyun severlerin merakla beklediği büyük kampanya dönemi başladı. Yüksek performansıyla bilinen Monster marka oyun bilgisayarları cazip ödeme seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Ağır grafikli oyunlarda üstün performans sunan Monster Tulpar ve Abra serisi oyun bilgisayarlarını kaçırmak istemeyenlerin kesinlikle göz atması gereken bu fırsatı kaçıran pişman olur. BİM 16-22 Eylül güncel broşür detayları haberimizde!

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BİM'DEN DEV TEKNOLOJİ HAMLESİ: BİM’E OYUN BİLGİSAYARLARI GELİYOR! (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 1

MONSER TULPAR T7 V26.4.11 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 75,990 TL

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BİM'DEN DEV TEKNOLOJİ HAMLESİ: BİM’E OYUN BİLGİSAYARLARI GELİYOR! (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 2

MONSTER TULPAR TD3 V1.9.6.3 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 75,990 TL

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BİM'DEN DEV TEKNOLOJİ HAMLESİ: BİM’E OYUN BİLGİSAYARLARI GELİYOR! (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 3

MONSTER ABRA A5 V2214.7 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 40,990 TL

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BİM'DEN DEV TEKNOLOJİ HAMLESİ: BİM’E OYUN BİLGİSAYARLARI GELİYOR! (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 4

XDRIVE TORYUM OYUNCU KOLTUĞU


Fiyat: 8,490 TL

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