BİM’DEN FIRSAT YAĞMURU: BİM 18 EYLÜL İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR! (BİM 18-24 EYLÜL)
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni hafta kataloğu, ev yaşamına ve mutfağa dair birbirinden şık ve ekonomik seçeneklerle geliyor. Bütçesini sarsmadan evine yenilik katmak, mutfak ürünlerinden ev tekstiline kadar en çok ihtiyaç duyulan detayları uygun fiyata kapatmak isteyenler için bu dönem kaçırılmaz fırsatlar barındırıyor. Alışveriş sepetinizi doldurmadan önce göz atmanız gereken haftanın en popüler detayları, bütçe dostu fiyatlar ve merak edilen tüm ürünler haberimizde!
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