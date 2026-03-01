BİM’den lekelere meydan okuyan fırsat: 6 Mart Cuma BİM’e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor
Derinlemesine temizlik isteyenler için satışa sunulan koltuk ve halı yıkama makinesi, 6 Mart 2026 Cuma BİM aktüel ürünleri arasında yerini alıyor. Hijyen ve konforu bir arada sunan ürün, ev temizliğini kolaylaştırıyor.
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 10,750 TL
POWER X ŞARJLI SÜPÜRGE
Fiyat: 6,750 TL
