BİM’den mutfakta devrim: 23 Haziran Salı günü kıymada ezber bozan inanılmaz fiyat!
BİM’den mutfakta devrim: 23 Haziran Salı günü kıymada ezber bozan inanılmaz fiyat!
Mutfakların en temel direği ve yemeklerin vazgeçilmez ana malzemesi olan kıymada tarihi bir fırsat başlıyor! BİM, 23 Haziran Salı günü gerçekleştireceği dev kampanya ile 1 kilo Bonfilet Dana Kıyma paketini şok bir indirimle satışa sunuyor. Tenceresini ekonomik doldurmak isteyen her evin kaçırmaması gereken bu inanılmaz fiyat, mutfak masraflarına derin bir nefes aldıracak. Stoklarla sınırlı bu dev fırsatı yakalamak ve bütçenizi korumak için 23 Haziran Salı günü BİM mağazalarındaki yerinizi erkenden alın.
BONFİLET DANA KIYMA 1000 G
Fiyat: 645 TL
1 | 90
2 | 90
RAMİZ DANA İNEGÖL KÖFTE 500 G
Fiyat: 359 TL
3 | 90
4 | 90
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