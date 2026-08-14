BİM’DEN PAZAR SÜRPRİZİ! YENİ KATALOG BELLİ OLDU, KAÇIRAN ÜZÜLEBİLİR! (BİM 16-22 AĞUSTOS)
BİM’in 16-22 Ağustos tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni katalogda teknoloji ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, mutfak ve banyo ihtiyaçlarından çocuklara yönelik ürünlere kadar birçok seçenek yer alıyor. Alışverişini BİM’den yapmak isteyenler için hazırlanan haftanın kataloğunda farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler dikkat çekiyor.
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