BİM’den Ramazan fırsatı: 3 Mart 2056 Salı gıda indirimleri başlıyor!
BİM, Ramazan’a özel gıda indirimleriyle tüketicileri sevindiriyor. 3 Mart Salı günü başlayacak kampanyada temel gıda ürünlerinden içeceklere, bakliyattan kahvaltılıklara kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Fiyat: 439 TL
SAFYA MISIR YAĞI 5 L
Fiyat: 379 TL
