  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’den Ramazan indirimi: 24 Şubat Salı büyük indirim fırsatı başlıyor

BİM’den Ramazan indirimi: 24 Şubat Salı büyük indirim fırsatı başlıyor

24 Şubat Salı günü BİM, Ramazan’a özel büyük indirimler sunuyor. Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanacak kampanyalarla alışverişler daha avantajlı hale geliyor.

BİM’den Ramazan indirimi: 24 Şubat Salı büyük indirim fırsatı başlıyor - Sayfa 1
1 | 95
BİM’den Ramazan indirimi: 24 Şubat Salı büyük indirim fırsatı başlıyor - Sayfa 2
2 | 95
BİM’den Ramazan indirimi: 24 Şubat Salı büyük indirim fırsatı başlıyor - Sayfa 3
3 | 95
BİM’den Ramazan indirimi: 24 Şubat Salı büyük indirim fırsatı başlıyor - Sayfa 4
4 | 95