BİM’den Stanley Termos müjdesi: BİM’e 3 Temmuz Cuma Paslanmaz Çelik Stanley Termos geliyor!
BİM’den Stanley Termos müjdesi: BİM’e 3 Temmuz Cuma Paslanmaz Çelik Stanley Termos geliyor!
Dayanıklılığı ve ömür boyu garanti avantajıyla bilinen Stanley termos modelleri, 3 Temmuz Cuma günü cazip fiyat etiketleriyle BİM mağazalarında raflara çıkıyor. İçeceklerin sıcaklık derecesini uzun süre muhafaza eden vakumlu yalıtım teknolojisine sahip bu ikonik ürünler, sınırlı stoklarla aktüel kataloğundaki yerini aldı. Erken saatlerde reyonlarda yoğunluk yaşanmasına yol açacak olan bu büyük kampanya, kaliteli termos arayışındaki tüketiciler ile outdoor tutkunları için kaçırılmayacak bütçe dostu bir fırsat sunuyor.
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