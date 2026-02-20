  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM’den teknoloji fırsatı: Akıllı Televizyon Google TV 20 Şubat Cuma BİM mağazalarında!

BİM’den teknoloji fırsatı: Akıllı Televizyon Google TV 20 Şubat Cuma BİM mağazalarında!

20 Şubat itibarıyla BİM raflarında yerini alacak Google TV, akıllı televizyon deneyimini herkes için ulaşılabilir kılıyor. Yüksek görüntü kalitesi, geniş içerik seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile evinizde sinema keyfini yaşamanın tam zamanı.

BİM’den teknoloji fırsatı: Akıllı Televizyon Google TV 20 Şubat Cuma BİM mağazalarında! - Sayfa 1

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET


Fiyat: 9,900 TL

1 | 105
BİM’den teknoloji fırsatı: Akıllı Televizyon Google TV 20 Şubat Cuma BİM mağazalarında! - Sayfa 2
2 | 105
BİM’den teknoloji fırsatı: Akıllı Televizyon Google TV 20 Şubat Cuma BİM mağazalarında! - Sayfa 3
3 | 105
BİM’den teknoloji fırsatı: Akıllı Televizyon Google TV 20 Şubat Cuma BİM mağazalarında! - Sayfa 4
4 | 105