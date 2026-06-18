BİM’den Teksüt Tereyağı indirimi: Mutfakların temel taşında 23 Haziran Salı fırsatı!
BİM’den Teksüt Tereyağı indirimi: Mutfakların temel taşında 23 Haziran Salı fırsatı!
Kahvaltı sofralarından yemeklere, nefis soslardan hamur işlerine kadar mutfakların vazgeçilmez temel taşı olan tereyağında büyük BİM indirimi başlıyor. 23 Haziran Salı günü raflarda yerini alacak olan Teksüt 700 gr tereyağı, bütçeleri ciddi oranda rahatlatacak inanılmaz bir fiyatla satışa sunuluyor. Her evin el altından eksik etmediği bu ana malzemeyi uygun fiyatla stoklamak isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak bir fırsat doğuyor. Stoklarla sınırlı bu dev lezzet indirimini kaçırmamak için 23 Haziran Salı günü elinizi çabuk tutun.
DANA KIYMA 1000 G
Fiyat: 645 TL
1 | 90
2 | 90
3 | 90
BANVİT ÇITIR TAVUK BURGER 720 G
Fiyat: 249 TL
4 | 90
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.