BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Chevrolet Camaro geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü portative klima ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
RAZER BLACKSHARK V2 X KABLOLU KULAKÜSTÜ KULAKLIK
Fiyat: 2,190 TL
FAKİR HAUSGERATE ISLAK & KURU ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE WD 4 PURE CLEAN
Ürün bilgileri
• Su haznesi kapasitesi: 600 ml
• Kirli su haznesi kapasitesi: 400 ml
•Şarj Süresi : 5 Saat
Fiyat: 4,990 TL
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