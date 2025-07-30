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  4. BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Chevrolet Camaro geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Chevrolet Camaro geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü portative klima ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Chevrolet Camaro geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

RAZER BLACKSHARK V2 X KABLOLU KULAKÜSTÜ KULAKLIK

Fiyat: 2,190 TL

FAKİR HAUSGERATE ISLAK & KURU ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE WD 4 PURE CLEAN

Ürün bilgileri

• Su haznesi kapasitesi: 600 ml

• Kirli su haznesi kapasitesi: 400 ml

•Şarj Süresi : 5 Saat 

Fiyat: 4,990 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Chevrolet Camaro geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SÜZGEÇLİ KARE KASE 6 L

Fiyat: 99 TL

KARE RENKLİ SAKLAMA KABI 7 PARÇA

Fiyat: 159 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Chevrolet Camaro geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ÇİĞ KÖFTE TEPSİSİ 38 CM

Fiyat: 169 TL

YUVARLAK METAL TEPSİ 35 CM

Fiyat: 65 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Chevrolet Camaro geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

DELUXE LARGE HURÇ 30X40X45 CM

Fiyat: 69 TL

DELUXE JUMBO HURÇ 46X74X46 CM

Fiyat: 129 TL

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