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  4. BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü Akülü Volvo Araba ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

TCL 43 İNÇ FULL HD QLED ANDROID TV 43S5K

Ürün bilgileri

Görüntü Yenileme Sıklığı Oranı: 60 HZ

Bağlantılar: HDMIx2 – USBx1 - Wi-Fi 4 - Bluetooth

Fiyat: 12,450 TL

  FAKİR HAUSGERATE ÇAY MAKİNESİ TEA N MORE

Ürün bilgileri

• Demlik Kapasitesi: 1,1 L

• Su Isıtıcı Kapasitesi: 1,7 L

• Demlik Malzemesi: Cam demlik

• 1800 Watt

Fiyat: 1,190 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KEK FANUSU 27 CM

Fiyat: 179 TL

YEŞİLLİK SAKLAMA KABI 1700 ML

Fiyat: 89 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

COOK LOVE ERİŞTE/MAKARNA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

• 150 Mm Hamur Açma Gözü 

• Çıkarılabilir Krank Kolu 

• 9 Farklı Kalınlık Ayarı 

• Lazanya,Fettucini,Tagliatelle ve Daha Fazlası İçin Uygundur 

•  Kaymaz,Titreşime Dayanıklı Ayaklar 

•  Makarna Yapıcıyı Sabitlemek İçin Kelepçe

Fiyat: 789 TL

KERAMİKA KAHVE FİNCAN SETİ 6 KİŞİLİK

Fiyat: 399 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

MAISONETTE %100 PAMUK EL HAVLUSU

Fiyat: 39 TL

MAISONETTE %100 PAMUK YÜZ HAVLUSU

Fiyat: 85 TL

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