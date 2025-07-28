BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü Akülü Volvo Araba ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
TCL 43 İNÇ FULL HD QLED ANDROID TV 43S5K
Ürün bilgileri
Görüntü Yenileme Sıklığı Oranı: 60 HZ
Bağlantılar: HDMIx2 – USBx1 - Wi-Fi 4 - Bluetooth
Fiyat: 12,450 TL
FAKİR HAUSGERATE ÇAY MAKİNESİ TEA N MORE
Ürün bilgileri
• Demlik Kapasitesi: 1,1 L
• Su Isıtıcı Kapasitesi: 1,7 L
• Demlik Malzemesi: Cam demlik
• 1800 Watt
Fiyat: 1,190 TL
COOK LOVE ERİŞTE/MAKARNA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
• 150 Mm Hamur Açma Gözü
• Çıkarılabilir Krank Kolu
• 9 Farklı Kalınlık Ayarı
• Lazanya,Fettucini,Tagliatelle ve Daha Fazlası İçin Uygundur
• Kaymaz,Titreşime Dayanıklı Ayaklar
• Makarna Yapıcıyı Sabitlemek İçin Kelepçe
Fiyat: 789 TL
KERAMİKA KAHVE FİNCAN SETİ 6 KİŞİLİK
Fiyat: 399 TL