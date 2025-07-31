BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Cep Telefonu geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü cep telefonu ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
ALTUS MİNİ ÜTÜ
Ürün bilgileri
• 2’si 1 Arada Ütü Ve Kırışıklık Giderici
• 80 ml Su Haznesi
• Yapışmaz Seramik Taban
• 1400 W
Fiyat: 890 TL
OMIX CEP TELEFONU
Ürün bilgileri
• 6,78 İnç FHD
• Yenileme Hızı: 9Hz
• Arka Kamera: 50+5+2 MP
• Ön Kamera: 32 MP
• RAM: 6 GB+6GB Sanal
• Dahili Hafıza: 128 GB
• Pil Gücü: 5000 mAh
• Parmak İzi Okuyucu
• Yüz Tanıma
• Android 13
Fiyat: 5,750 TL
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