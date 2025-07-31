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  4. BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Cep Telefonu geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Cep Telefonu geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü cep telefonu ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Cep Telefonu geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ALTUS MİNİ ÜTÜ

Ürün bilgileri

• 2’si 1 Arada Ütü Ve Kırışıklık Giderici

• 80 ml Su Haznesi

• Yapışmaz Seramik Taban

• 1400 W

Fiyat: 890 TL

OMIX CEP TELEFONU

Ürün bilgileri

• 6,78 İnç FHD

• Yenileme Hızı: 9Hz

• Arka Kamera: 50+5+2 MP

• Ön Kamera: 32 MP

• RAM: 6 GB+6GB Sanal

• Dahili Hafıza: 128 GB

• Pil Gücü: 5000 mAh

• Parmak İzi Okuyucu

• Yüz Tanıma

• Android 13

Fiyat: 5,750 TL 

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Cep Telefonu geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

TAZE TUTAN ESNEK SAKLAMA KABI

Fiyat: 45 TL

KAPAKLI KARE KASE 4,8 L

Fiyat: 89 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Cep Telefonu geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KROM SİNİ 65 CM

Fiyat: 279 TL

GÜVEÇ TENCERE 24 CM

Fiyat: 109 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Cep Telefonu geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

MİKRO KEP

Fiyat: 89 TL

TAŞLI KEP KADIN

Fiyat: 159 T

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