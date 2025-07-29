BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü toz torbasız elektrikli süpürge ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
FAKİR HAUSGERATE TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE FREELANDER BL 6058
Ürün bilgileri
• Toz Haznesi : 2 LT
• Kablo Boyutu: 5 M
• Hepa 13, Silikon filtre, kaset filtre
• 890 W
Fiyat: 3,750 TL
POLOSMART EL FENERİ
Ürün bilgileri
• Beyaz LED ışık
• 3 farklı ışık gücü
• S.O.S yardım ışığı
• Flaşör
Fiyat: 199 TL
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RAKLE BAMBU STANDLI CAM KAHVALTI TAKIMI 4’LÜ 220 ML
Fiyat: 339 TL
KERAMİKA AHŞAP KAPAKLI BAHARATLIK 3’LÜ 10 CM
Fiyat: 279 TL
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