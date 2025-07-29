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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü toz torbasız elektrikli süpürge ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

FAKİR HAUSGERATE TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE FREELANDER BL 6058

Ürün bilgileri

• Toz Haznesi : 2 LT

• Kablo Boyutu: 5 M 

• Hepa 13, Silikon filtre, kaset filtre

• 890 W

Fiyat: 3,750 TL

 POLOSMART EL FENERİ

Ürün bilgileri

• Beyaz LED ışık

• 3 farklı ışık gücü

• S.O.S yardım ışığı

• Flaşör

Fiyat: 199 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

OKYANUS HOME YOĞURT SÜZME KABI 2,2 L

Fiyat: 169 TL

 TEK FİYAT CAM ÜRÜNLERİ

Fiyat: 25 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

RAKLE BAMBU STANDLI CAM KAHVALTI TAKIMI 4’LÜ 220 ML

Fiyat: 339 TL

 KERAMİKA AHŞAP KAPAKLI BAHARATLIK 3’LÜ 10 CM

Fiyat: 279 TL

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BİM'e 1 Ağustos Cuma günü Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

PVC MASA ÖRTÜSÜ 140X180 CM

Fiyat: 149 TL

 KURULAMA BEZİ 3’LÜ

Fiyat: 39 TL

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