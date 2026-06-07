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  4. BİM’e 10 Haziran Çarşamba tarzıyla göz kamaştıran Reebok Erkek Saati geliyor!

BİM’e 10 Haziran Çarşamba tarzıyla göz kamaştıran Reebok Erkek Saati geliyor!

BİM, bu kez bileğinde güç ve estetik taşımak isteyenler için dev bir adım atıyor! Dünyaca ünlü spor markası Reebok'ın süper tasarımıyla dikkat çeken erkek kol saeti modeli, kaçırılmayacak fiyatıyla BİM raflarına geliyor. Güvenilir Japon Quartz iç mekanizması ve maskülen çizgileriyle öne çıkan bu saat, girdiğiniz her ortamda fark yaratmanızı sağlayacak. Hayata karşı duruşunu güçlü bir aksesuarla tamamlamak ve tarzını yansıtmak isteyen herkes bu sınırlı stoklu aktüel ürününü kaçırmamak için şimdiden hazır olmalı...

BİM’e 10 Haziran Çarşamba tarzıyla göz kamaştıran Reebok Erkek Saati geliyor! - Sayfa 1

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG


Fiyat: 42.900 TL

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BİM’e 10 Haziran Çarşamba tarzıyla göz kamaştıran Reebok Erkek Saati geliyor! - Sayfa 2

POLOSMART ANDROİD PROJEKSİYON CİHAZI PSM150


Fiyat: 6.500 TL

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BİM’e 10 Haziran Çarşamba tarzıyla göz kamaştıran Reebok Erkek Saati geliyor! - Sayfa 3

POLOSMART HAVUZ TEMİZLEME ROBOTU PSH25


Fiyat: 9.500 TL

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BİM’e 10 Haziran Çarşamba tarzıyla göz kamaştıran Reebok Erkek Saati geliyor! - Sayfa 4

PİRANTECH SAÇ KURUTMA VE DÜZLEŞTİRME MAKİNESİ KS-914


Fiyat: 5.490 TL

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