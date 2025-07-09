BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 11 Temmuz 2025 Cuma günü cam ankastre set ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 11 Temmuz Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 11 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
SENNA 50 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 50UQ9500F 127 CM
Fiyat: 13,490 TL
55 INC FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55UQ9500F 140 CM
Fiyat: 16,695 TL
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
OCAK
• 4 gözü doğalgaz ayarlı
• Düğmeden otomatik çakmaklı
• Dayanıklı gövde yapısı
• 8 mm cam kalınlığı
• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları
• 8mm cam kalınlığı
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)
DAVLUMBAZ
• Düğmeden mekanik kontrol
• 60 cm çift camlı davlumbaz
• 3 Kademeli güç ayarı
• 450m3 yüksek emiş gücü
• 140 Watt güç
• Yıkanabilir alüminyum filtre
• Led aydınlatma
FIRIN
• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu
• Turbo fan
• Zil uyarılı zaman ayarı
• Ayarlanabilir termostat
• Kolay temizlenebilir cam panel
• Güçlü iç aydınlatma
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
• Cr-Ni ızgara
• A+ enerji sınıfı
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
Fiyat: 9,250 TL
KUMTEL SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
OCAK
• 4 gözü doğalgaz ayarlı
• Düğmeden otomatik çakmaklı
• Dayanıklı gövde yapısı
• 8 mm cam kalınlığı
• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları
• 8mm cam kalınlığı
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)
DAVLUMBAZ
• Düğmeden mekanik kontrol
• 60 cm çift camlı davlumbaz
• 3 Kademeli güç ayarı
• 450m3 yüksek emiş gücü
• 140 Watt güç
• Yıkanabilir alüminyum filtre
• Led aydınlatma
FIRIN
• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu
• Turbo fan
• Zil uyarılı zaman ayarı
• Ayarlanabilir termostat
• Kolay temizlenebilir cam panel
• Güçlü iç aydınlatma
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
• Cr-Ni ızgara
• A+ enerji sınıfı
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
Fiyat: 8,690 TL