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  4. BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 11 Temmuz 2025 Cuma günü cam ankastre set ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 11 Temmuz Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 11 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

SENNA 50 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 50UQ9500F 127 CM

Fiyat: 13,490 TL
 
55 INC FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55UQ9500F 140 CM

Fiyat: 16,695 TL

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BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Ürün bilgileri

OCAK 

• 4 gözü doğalgaz ayarlı 

• Düğmeden otomatik çakmaklı 

• Dayanıklı gövde yapısı 

• 8 mm cam kalınlığı 

• Paslanmaz emaye ızgara ve  bek kapakları 

• 8mm cam kalınlığı 

• Gaz emniyet sistemi 

• Doğalgazdan LPG sistemine  dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)

 DAVLUMBAZ 

• Düğmeden mekanik kontrol 

• 60 cm çift camlı davlumbaz 

• 3 Kademeli güç ayarı 

• 450m3 yüksek emiş gücü 

• 140 Watt güç  

• Yıkanabilir alüminyum filtre 

• Led aydınlatma 

 FIRIN 

• 1600 Watt güç  

• 4 Pişirme fonksiyonu  

• Turbo fan  

• Zil uyarılı zaman ayarı 

• Ayarlanabilir termostat 

• Kolay temizlenebilir cam panel 

• Güçlü iç aydınlatma  

• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi 

• Cr-Ni ızgara  

• A+ enerji sınıfı 

• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

Fiyat: 9,250 TL

KUMTEL SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET

Ürün bilgileri

OCAK 

• 4 gözü doğalgaz ayarlı 

• Düğmeden otomatik çakmaklı 

• Dayanıklı gövde yapısı 

• 8 mm cam kalınlığı 

• Paslanmaz emaye ızgara ve  bek kapakları 

• 8mm cam kalınlığı 

• Gaz emniyet sistemi 

• Doğalgazdan LPG sistemine  dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)

 DAVLUMBAZ 

• Düğmeden mekanik kontrol 

• 60 cm çift camlı davlumbaz 

• 3 Kademeli güç ayarı 

• 450m3 yüksek emiş gücü 

• 140 Watt güç  

• Yıkanabilir alüminyum filtre 

• Led aydınlatma 

 FIRIN 

• 1600 Watt güç  

• 4 Pişirme fonksiyonu  

• Turbo fan  

• Zil uyarılı zaman ayarı 

• Ayarlanabilir termostat 

• Kolay temizlenebilir cam panel 

• Güçlü iç aydınlatma  

• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi 

• Cr-Ni ızgara  

• A+ enerji sınıfı 

• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

Fiyat: 8,690 TL

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BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

%100 PAMUK İNCE KOT PANTOLON KADIN/ERKEK

Fiyat: 279 TL

%100 PAMUK SAFARİ ŞAPKA

Fiyat: 139 TL

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BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

HOBBY LIFE TEK FİYAT PLATİK ÜRÜNLER

Fiyat: 25 TL

KİRLİ ÇAMAŞIR SEPETİ 58 L

Fiyat: 299 TL

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