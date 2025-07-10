BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Klima geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 11 Temmuz 2025 Cuma günü klima ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 11 Temmuz Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 11 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
FUJIPLUS KLİMA İNVERTER 12000 BTU
Ürün bilgileri
• Dc Inverter A++
• R32 Gaz
• 4 Metreye Kadar Ücretsiz Montaj
• Paslanma Karşıtı Teknoloji
• Akıllı Uyku Modu
Fiyat: 21,790 TL
RANGE VANTİLATÖR
Ürün bilgileri
• 55 Watt
• 5 kanatlı pervane
• Salınım Fonksiyonu
• Ayarlanabilir eğim ve yükseklik
• Zamanlayıcı ile kullanım süresini ayarlar ve otomatik kapanarak enerji tasarrufu sağlar
Fiyat: 1,390 TL
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