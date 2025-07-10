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BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Klima geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 11 Temmuz 2025 Cuma günü klima ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 11 Temmuz Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 11 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Klima geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

POLOSMART IŞIKLI TRİPOT PSM 137

Fiyat: 199 TL

POLOSMART AKIM KORUMALI PRİZ MP15

Fiyat: 399 TL

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BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Klima geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

FUJIPLUS KLİMA İNVERTER 12000 BTU

Ürün bilgileri

• Dc Inverter A++ 

• R32 Gaz 

• 4 Metreye Kadar Ücretsiz Montaj  

• Paslanma Karşıtı Teknoloji  

• Akıllı Uyku Modu

Fiyat: 21,790 TL

RANGE VANTİLATÖR

Ürün bilgileri

• 55 Watt

• 5 kanatlı pervane

• Salınım Fonksiyonu 

• Ayarlanabilir eğim ve yükseklik  

• Zamanlayıcı ile kullanım süresini ayarlar ve otomatik kapanarak enerji tasarrufu sağlar

Fiyat: 1,390 TL

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BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Klima geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

DANTEL DESENLİ TERLİK KADIN

Fiyat: 89 TL

SANDALET ERKEK

Fiyat: 179 TL

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BİM'e 11 Temmuz Cuma günü Klima geliyor! (BİM 11 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

KAYDIRMAZ VANTUZLU BANYO PASPASI 37x59 CM

Fiyat: 119 TL

ORTADAN AÇILIR KAPAKLI ÇÖP KOVASI 18 LİTRE

Fiyat: 99 TL

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