BİM'e 13 Ağustos Çarşamba günü İkili Katlanır Yataklı Koltuk geliyor! (BİM 13 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 13 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 13 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Fiyat: 9,990 TL
1 | 7
SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Fiyat: 5,990 TL
2 | 7
COSMO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Fiyat: 7,299 TL
3 | 7
COSMO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Fiyat: 10,990 TL
4 | 7
