BİM'e 14 Mayıs Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı ve Karyola geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 14 Mayıs Çarşamba günü oyun bilgisayarı ve karyola geliyor. Peki, BİM'de 14 Mayıs Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 14 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 14 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 14 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu…
MONSTER TULPAR T6 V3.1.5 OYUN BİLGİSAYARI
Ürün bilgileri
• İşlemci: Core i7 13700HX
• Ram: 32 GB
• SSD: 1 TB
• Grafik Kartı: RTX 4060
• Ekran Boyutu: 16"
• Ekran Çözünürlüğü: FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat LED Ekran
Fiyat: 58,950 TL
MONSTER ABRA A5 V20.4.1 OYUN BİLGİSAYARI
Ürün bilgileri
• İşlemci: Core i5 12450H
• Ram: 16 GB
• SSD: 1 TB
• Grafik Kartı: RTX 4050
• Ekran Boyutu: 15,6”
• Ekran Çözünürlüğü: FHD / 1920 x 1080 144Hz IPS Mat Led Ekran
Fiyat: 41,950 TL
MONSTER TULPAR TD3 V2.11.1.3 DESKTOP
Ürün bilgileri
• İşlemci: Core i5 14400F
• Ram: 16 GB
• SSD: 1 TB
• Grafik Kartı: ARC A770
Fiyat: 45,950 TL
CERAMICAL TEK KİŞİLİK AHŞAP BAŞLIKLI KARYOLA
Ürün bilgileri
• Malzeme: Suntalam
• Ayak Malzemesi: Metal
• Maksimum taşıma kapasitesi: 150 kg
• Yatak ölçüsü: 90x190
Fiyat: 3,590 TL
KEY 290 NFS BUZDOLABI
Fiyat: 22,990 TL
KEY 8002 CMS 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 12,900 TL