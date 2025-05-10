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BİM'e 14 Mayıs Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı ve Karyola geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 14 Mayıs Çarşamba günü oyun bilgisayarı ve karyola geliyor. Peki, BİM'de 14 Mayıs Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 14 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 14 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 14 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 14 Mayıs Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı ve Karyola geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

MONSTER TULPAR T6 V3.1.5 OYUN BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

• İşlemci: Core i7 13700HX 

• Ram: 32 GB  

• SSD: 1 TB 

• Grafik Kartı: RTX 4060 

• Ekran Boyutu: 16" 

• Ekran Çözünürlüğü: FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat LED Ekran

 Fiyat: 58,950 TL

MONSTER ABRA A5 V20.4.1 OYUN BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

• İşlemci: Core i5 12450H 

• Ram: 16 GB 

• SSD: 1 TB 

• Grafik Kartı: RTX 4050  

• Ekran Boyutu: 15,6” 

• Ekran Çözünürlüğü: FHD / 1920 x 1080 144Hz IPS Mat Led Ekran

Fiyat: 41,950 TL

 MONSTER TULPAR TD3 V2.11.1.3 DESKTOP

Ürün bilgileri

• İşlemci: Core i5 14400F 

• Ram: 16 GB 

• SSD: 1 TB 

• Grafik Kartı: ARC A770

 Fiyat: 45,950 TL

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BİM'e 14 Mayıs Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı ve Karyola geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

CERAMICAL TEK KİŞİLİK AHŞAP BAŞLIKLI KARYOLA
 

Ürün bilgileri

 • Malzeme: Suntalam  

• Ayak Malzemesi: Metal 

• Maksimum taşıma kapasitesi: 150 kg 

• Yatak ölçüsü: 90x190

Fiyat: 3,590 TL

KEY 290 NFS BUZDOLABI

Fiyat: 22,990 TL

KEY 8002 CMS 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 12,900 TL

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