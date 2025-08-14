  1. Ekonomim
  4. BİM’e 15 Ağustos Cuma günü Döküm Tava geliyor! (BİM 15 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 15 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 15 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 15 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 15 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 15 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

ARNICA HYDRA SU FİLTRELİ HALI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 5,990 TL

