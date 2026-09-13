BİM’E 15 EYLÜL SALI NELER GELİYOR? İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI BELLİ OLDU! (BİM 15-21 EYLÜL)
BİM’in haftalık kampanyasında gıda ürünlerinde uygulanan indirimler dikkat çekiyor. Market alışverişinde daha hesaplı seçeneklere yönelen tüketiciler, yeni haftada satışa sunulacak ürünleri yakından inceliyor. Temel ihtiyaçlardan farklı gıda ürünlerine kadar çeşitli seçeneklerin yer aldığı kampanyada, bazı ürünlerin indirimli fiyatları öne çıkıyor. BİM’den alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar için 15-21 Eylül haftasında satışa sunulacak indirimli ürünleri ve fiyatlarını bir araya getirdik.
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