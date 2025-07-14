BİM'e 16 Temmuz Çarşamba günü Cam Temizleme Robotu geliyor! (BİM 16 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü cam temizleme robotu ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 16 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 16 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH22
Ürün bilgileri
Mikrofiber bez
Ultrasonik su spreyi
Akıllı navigasyon sistemi
Anti-Drop UPS sistemi
Uzaktan kumanda ile kontrol
Fiyat: 4,990 TL
KUMTEL ÇİFT KAPILI MİNİ BUZDOLABI
Ürün bilgileri
• Lamba Gücü: Maksimum 15W
• Nominal Akım: 0.6A
• Soğutucu Gaz: R600a, 35g
• Toplam Hacim: 87 Litre
• İki Yıldızlı Bölme Hacmi: 4 Litre
• Üç Yıldızlı Bölme Hacmi: 22 Litre
• Taze Yiyecek Bölmesi Hacmi: 61 Litre
• Ürün Ölçüleri (ExBxY): 470 x 492 x 837 mm
Fiyat: 6,990 TL