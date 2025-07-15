BİM'e 16 Temmuz Çarşamba günü Çift Kapılı Buzdolabı geliyor! (BİM 16 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü çift kapılı buzdolabı ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 16 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 16 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL SILVER ÇİFT KAPILI BUZDOLABI 204 LT
Ürün bilgileri
• Defrost
• İklim Sınıfı: N/ST
• Elektrik Çarpmalarına Karşı Koruma: I
• Nominal Gerilim/Frekans: 220-240V/50Hz
• Lamba Nominal Gücü: 2W • Nominal Akım: 0.5A
• Soğutucu Akışkan ve Miktar: R600A, 44g
• Toplam Hacim: 204L
• Dört Yıldızlı Bölme Hacmi: 41.0L
• Taze Yiyecek Bölmesi Hacmi: 163.0L
• Yıllık Enerji Tüketimi: 176 kWh/a
• Enerji Tüketimi (24 Saat): 0.750 kWh/24h
• Dondurma Kapasitesi: 2 kg/24h
• Sıcaklık Artış Değeri: 8 saat
• İzolasyon Şişirme Ajani: Cyclopentane
• Net / Brüt Ağırlık: 37 kg / 40.5 kg
• Ürün Net Ölçüleri (E x B x Y) (Cm): 55 x 56,2 x 143
Fiyat: 12,249 TL
VENS PORTEXA 11/22 KW TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI
Ürün bilgileri
• 2 kademeli çıkış gücü (11kW / 16A veya 22kW / 32A)
• Kablo Uzunluğu 5 Metre
• Su Geçirmez (IP 66 Koruma Sınıfı)
• Yüksek Akım, Yüksek Gerilim ve Kaçak Akım Koruması
• Şık, kullanışlı taşıma çantası, Türkçe Kolay Kullanım Kılavuzu
Fiyat: 17,900 TL