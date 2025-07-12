BİM'e 16 Temmuz Çarşamba günü Yataklı Koltuk geliyor! (BİM 16 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 16 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 16 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
PAFU SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Ürün bilgileri
• Koltuk Hali: 78 cm x 78 cm x 60 cm
• Yatak Hali: 175 cm x 60 cm
• Ayarlanabilir Sırt Mekanizması: 14 kademeli sırt ayarıyla konforunuza uygun pozisyonu bulun.
• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm
• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 Metal İskelet.
• Yüksek konfor ve dayanım sağlayan yüksek yoğunluklu sünger içeriği.
• Silinebilen kumaş
• Ürün demonte olarak gönderilir, hızlıca monte edilir.
• Gerekli araçlar pakete dahildir.
• 150 kg taşıma kapasitesiyle dayanıklı ve güvenli kullanım sunar.
Fiyat: 5,990 TL
PAFU SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Ürün bilgileri
• Koltuk: 133 x 78 x 78 cm
• Yatak: 175 x 133 cm (İki kişilik)
• Ayarlanabilir Sırt Mekanizması: 14 kademeli sırt ayarıyla konforunuza uygun pozisyonu bulun.
• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm.
• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 Metal İskelet
• Yüksek konfor ve dayanım sağlayan yüksek yoğunluklu sünger içeriği.
• Silinebilen kumaş
• Ürün demonte olarak gönderilir, hızlıca monte edilir.
• Gerekli araçlar pakete dahildir.
• 300 kg taşıma kapasitesiyle dayanıklı ve güvenli kullanım sunar.
Fiyat: 9,990 TL
PAFU NİTTA İKİLİ YATAKLI KOLTUK
Ürün bilgileri
• Koltuk Hali: 85 cm x 70 cm x 155 cm • Yatak Hali: 70 cm x 190 cm
• Ayarlanabilir Kollar: 14 kademeli kol mekanizmasıyla konforunuza uygun pozisyonu seçin.
• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm.
• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 Metal İskelet.
• Yüksek konfor ve dayanım sağlayan yüksek yoğunluklu sünger içeriği.
• Silinebilen kumaş
• Ürün demonte olarak gönderilir, hızlıca monte edilir.
• Gerekli araçlar pakete dahildir.
• 250 kg taşıma kapasitesiyle konfor ve dayanıklılığı bir arada sunar.
Fiyat: 5,990 TL
PAFU VİPER İKİLİ YATAKLI KOLTUK
Ürün bilgileri
• Koltuk Hali: 78 cm x 78 cm x 60 cm
• Yatak Hali: 175 x 60 cm
• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm.
• Yüksek konfor ve dayanım sağlayan yüksek yoğunluklu sünger içeriği.
• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 Metal İskelet.
• Silinebilen kumaş
• Ürün demonte olarak gönderilir, hızlıca monte edilir.
• Gerekli araçlar pakete dahildir.
• 180 kg taşıma kapasitesiyle kompakt ve sağlam yapıdadır.
Fiyat: 3,990 TL