BİM’e 17 Temmuz Cuma Chef’s Karnıyarık Tenceresi geliyor, mutfakta benzersiz lezzet başlıyor!
BİM’e 17 Temmuz Cuma Chef’s Karnıyarık Tenceresi geliyor, mutfakta benzersiz lezzet başlıyor!
BİM 17 Temmuz Cuma günü Chef’s karnıyarık tenceresini getiriyor! Geniş mutfakların vazgeçilmezi olacak bu muazzam ürün, tam 32 santim boyutuyla en kalabalık davet yemeklerinizi bile zahmetsizce pişirmenizi sağlıyor. Özel yanmaz yapışmaz yüzeyi sayesinde yemekleriniz tencereye asla tutunmaz, çok az yağla bile kusursuz ve sağlıklı performans sunar. Isınmayan konforlu soft kulp yapısı ise elinizi yakmadan güvenli, yumuşak bir tutuş hissi sağlar. Bu şık tasarımı sakın kaçırmayın, mutfağınıza gerçek bir şef dokunuşu yapın!
CHEF'S PROFESSIONAL KARNIYARIK TENCERE
Fiyat: 679 TL
1 | 41
2 | 41
3 | 41
CHEF'S TAVA SETİ
Fiyat: 599 TL
4 | 41
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