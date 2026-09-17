BİM'E 18 EYLÜL’DE HANGİ ÜRÜNLER GELECEK? YENİ KATALOGDAKİ ÜRÜNLER YOK SATACAK! (BİM 18-24 EYLÜL)
BİM 18-24 Eylül indirimli ürünler listesi gün yüzüne çıktı. Tüketicilerin uzun süredir yolunu gözlediği mutfak ürünleri, organizerler, ev tekstili ve iç giyim seçeneklerinde büyük fiyat düşüşleri uygulandı. Kasada sürpriz yaşamak istemeyenlerin mutlaka göz atması gereken ve kaçıranın pişman olacağı BİM 18-24 Eylül listesi yayında...
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