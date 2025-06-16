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  4. BİM'e 18 Haziran Çarşamba günü Deposuz Su Arıtma Cihazı geliyor! (BİM 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM'e 18 Haziran Çarşamba günü Deposuz Su Arıtma Cihazı geliyor! (BİM 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Haziran Çarşamba günü deposuz su arıtma cihazı geliyor. Peki, BİM'de 18 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 18 Haziran Çarşamba günü Deposuz Su Arıtma Cihazı geliyor! (BİM 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

KUMTEL DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI HSA-103
 

Ürün bilgileri

 • Kolay filtre değişimi 

• Yüksek hacimli filtrelenmiş su çıkışı

• 2 filtre (PAC-RO) 

• Güç: 60W pompalı

• Filtre ömrü: PAC (3600L 1 Yıl) 

• RO (7200L 2 Yıl)

• Ölçüleri: 37,5x13,4x36 cm 

• Net Ağırlık: 7.1 kg

• Ücretsiz kurulum

 Fiyat: 5,490 TL

 HOMEDIUS BAMBOO PLUS BONEL YAYLI TEK KİŞİLİK YATAK
 

Ürün bilgileri
 

• Bonnel Yay Teknolojisi
• Dokuma Kumaş
• Support Sünger
• Çift Taraflı Kullanım
• 4 Mevsim Kullanım
• Roll Pack Paketleme

 Fiyat: 2,290 TL

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