BİM'e 18 Haziran Çarşamba günü Deposuz Su Arıtma Cihazı geliyor! (BİM 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Haziran Çarşamba günü deposuz su arıtma cihazı geliyor. Peki, BİM'de 18 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI HSA-103
Ürün bilgileri
• Kolay filtre değişimi
• Yüksek hacimli filtrelenmiş su çıkışı
• 2 filtre (PAC-RO)
• Güç: 60W pompalı
• Filtre ömrü: PAC (3600L 1 Yıl)
• RO (7200L 2 Yıl)
• Ölçüleri: 37,5x13,4x36 cm
• Net Ağırlık: 7.1 kg
• Ücretsiz kurulum
Fiyat: 5,490 TL
HOMEDIUS BAMBOO PLUS BONEL YAYLI TEK KİŞİLİK YATAK
Ürün bilgileri
• Bonnel Yay Teknolojisi
• Dokuma Kumaş
• Support Sünger
• Çift Taraflı Kullanım
• 4 Mevsim Kullanım
• Roll Pack Paketleme
Fiyat: 2,290 TL