BİM'E 18 PARÇA PORSELEN YEMEK TAKIMI GELİYOR: İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ! (BİM 18-24 EYLÜL)
BİM 18-24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni dönemde raflarda yerini alacak olan Kütahya Porselen 18 parça yemek takımı fiyatı belli oldu. 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak ve 6 adet kaseden oluşan bu şık set, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Mutfak bütçesini korumak isteyenler için hazırlanan bu fırsatı kaçıran pişman olur. BİM 18-24 Eylül aktüel ürünler listesi haberimizde...
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.