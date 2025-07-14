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  4. BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Çelik Termos geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Çelik Termos geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü çelik termos ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Çelik Termos geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

HOUSE PRATİK SOLAR ŞARJLI EL FENERİ

Ürün bilgileri

6 farklı ışık modu

 650 lm ışık şiddeti

1200 mAh batarya

Type-C şarj girişi

3 saate varan kullanım

Fiyat: 399 TL

ŞERİT LED RGB UZAKTAN KUMANDALI LEDOLET

Ürün bilgileri
• 5 m 

• Kumanda (Pil Dahil)

• Silikonlu Şerit Led

Fiyat: 139 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Çelik Termos geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

LED IŞIKLI AYNA

Ürün bilgileri

28 led ışık
3 farklı ışık rengi
Fonksiyon tuşu

Fiyat: 249 TL

LED IŞIKLI CIMBIZ

Ürün bilgileri

Led ışıklı
Yüksek tutuşlu uç

Fiyat: 99 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Çelik Termos geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

MOLİNELLA HOME COMFORT TEK KİŞİLİK PİKE

Ürün bilgileri

• 160 cm X 220 cm ± 3 cm 

Fiyat: 269 TL

MOLİNELLA HOME COMFORT ÇİFT KİŞİLİK PİKE

Ürün bilgileri

• 200 Cm X 220 Cm ± 3 Cm

Fiyat: 319 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Çelik Termos geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

THE MIA PONPON DETAYLI SEPET

Ürün bilgileri

• 31,5cm x 24cm x 8cm

Fiyat: 219 TL

THE MIA PONPON DETAYLI EKMEKLİK

Ürün bilgileri

• 27,5 cm x 20 cm x 7cm

Fiyat: 179 TL

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