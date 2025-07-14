BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Çelik Termos geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü çelik termos ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
HOUSE PRATİK SOLAR ŞARJLI EL FENERİ
Ürün bilgileri
6 farklı ışık modu
650 lm ışık şiddeti
1200 mAh batarya
Type-C şarj girişi
3 saate varan kullanım
Fiyat: 399 TL
ŞERİT LED RGB UZAKTAN KUMANDALI LEDOLET
Ürün bilgileri
• 5 m
• Kumanda (Pil Dahil)
• Silikonlu Şerit Led
Fiyat: 139 TL
LED IŞIKLI AYNA
Ürün bilgileri
28 led ışık
3 farklı ışık rengi
Fonksiyon tuşu
Fiyat: 249 TL
LED IŞIKLI CIMBIZ
Ürün bilgileri
Led ışıklı
Yüksek tutuşlu uç
Fiyat: 99 TL
MOLİNELLA HOME COMFORT TEK KİŞİLİK PİKE
Ürün bilgileri
• 160 cm X 220 cm ± 3 cm
Fiyat: 269 TL
MOLİNELLA HOME COMFORT ÇİFT KİŞİLİK PİKE
Ürün bilgileri
• 200 Cm X 220 Cm ± 3 Cm
Fiyat: 319 TL