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  4. BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü Kumtel mini buzdolabı ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Sayfa 1

KUMTEL MİNİ BUZDOLABI +- 93/100 L

Ürün bilgileri

• Model: HMB-110  

• E Enerji Sınıfı 

• Soğutucu: R600a/24g 

• 93L İç Hacim  

• Ses: 41 DB

Fiyat: 5,250 TL

 HOUSE PRATİK KABLOSUZ GÖRÜNTÜLÜ KAPI ZİLİ HP85

Ürün bilgileri

 Wi-fi bağlantısı

Anlık bildirim

Sesli iletişim

19 farklı zil melodisi

Uzaktan kontrol

Fiyat: 699 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Sayfa 2

POLOSMART SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ

Ürün bilgileri

• Seramik kaplama maşa

• 28mm maşa kalınlığı

• 200°C Maksimum sıcaklık

Fiyat: 399 TL

POLOSMART SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

Ürün bilgileri

• 360° dönebilen kablo 

• Seramik kaplama plakalar

• 2 farklı ısı ayarı 

• Seyahat kilidi

Fiyat: 349 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Sayfa 3

PİKNİK HASIRI 120X180 CM

Fiyat: 219 TL

PİKNİK HASIRI 150 X 210 CM

Fiyat: 299 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Sayfa 4

THE MIA BASKILI SUNUMLUK/KESME TAHTASI 39,5 CM X 18 CM

Fiyat: 325 TL

THE MIA YUVARKAK KUTU ORGANİZER ORTA 22 X 7 CM

Fiyat: 69 TL

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