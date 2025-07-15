BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Kumtel Mini Buzdolabı geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü Kumtel mini buzdolabı ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL MİNİ BUZDOLABI +- 93/100 L
Ürün bilgileri
• Model: HMB-110
• E Enerji Sınıfı
• Soğutucu: R600a/24g
• 93L İç Hacim
• Ses: 41 DB
Fiyat: 5,250 TL
HOUSE PRATİK KABLOSUZ GÖRÜNTÜLÜ KAPI ZİLİ HP85
Ürün bilgileri
Wi-fi bağlantısı
Anlık bildirim
Sesli iletişim
19 farklı zil melodisi
Uzaktan kontrol
Fiyat: 699 TL
POLOSMART SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ
Ürün bilgileri
• Seramik kaplama maşa
• 28mm maşa kalınlığı
• 200°C Maksimum sıcaklık
Fiyat: 399 TL
POLOSMART SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ
Ürün bilgileri
• 360° dönebilen kablo
• Seramik kaplama plakalar
• 2 farklı ısı ayarı
• Seyahat kilidi
Fiyat: 349 TL