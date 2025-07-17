BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Led TV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü Led TV ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
AXEN 32 İNÇ ANDROİD 14 SMART LED TV
Ürün bilgileri
• Dahili HD Uydu Alıcısı
• Android 14 Smart
• Dahili Wi-Fi 2 x USB 2.0
• 3 x HDMI SPDIF Optik Ses Çıkışı
Fiyat: 5,490 TL
HEIFER CAM KETTLE
Ürün bilgileri
• 1,8 L Kapasite
• 360 Derece Dönebilen Gövde
• Paslanmaz Çelik Gizli Rezistans
• On/Off Devrede Olduğunu Gösteren Mavi Renkli Gövde Işıklandırması
Fiyat: 899 TL
POLOSMART BOYUN SIKILAŞTIRICI MASAJ ALETİ
Ürün bilgileri
• EMS teknolojisi
• Sonik titreşim
• 3 farklı hız ayarı
• 4 farklı dalga boyunda ışık
Fiyat: 549 TL
POLOSMART ŞARJ EDİLEBİLİR AĞIZ DUŞU
Ürün bilgileri
• 3 farklı kullanım modu
• 4 farklı başlık
• IPX6 su geçirmezlik
• Tek şarjla 90 güne kadar kullanım
Fiyat: 549 TL
BAVUL DÜZENLEYİCİ ORGANİZER
Ürün bilgileri
• 1 Adet 32x23x12 Cm
• 1 Adet 34x28x12 Cm
• 1 Adet 42x32x12 Cm
• Çamaşır Kesesi : 26x36 Cm
• Kişisel Bakım Çantası : 15x25,5 Cm
• Kişisel Bakım Çantası : 21,5x26
Fiyat: 449 TL
ERKEK KETEN GÖRÜNÜMLÜ ŞORT
Fiyat: 169 TL