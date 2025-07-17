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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Led TV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü Led TV ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Led TV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

AXEN 32 İNÇ ANDROİD 14 SMART LED TV

Ürün bilgileri

• Dahili HD Uydu Alıcısı

• Android 14 Smart

• Dahili Wi-Fi 2 x USB 2.0 

• 3 x HDMI SPDIF Optik Ses Çıkışı

Fiyat: 5,490 TL

HEIFER CAM KETTLE

Ürün bilgileri

• 1,8 L Kapasite

• 360 Derece Dönebilen Gövde

• Paslanmaz Çelik Gizli Rezistans

• On/Off Devrede Olduğunu Gösteren Mavi Renkli Gövde Işıklandırması

Fiyat: 899 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Led TV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

POLOSMART BOYUN SIKILAŞTIRICI MASAJ ALETİ

Ürün bilgileri

• EMS teknolojisi

• Sonik titreşim

• 3 farklı hız ayarı

• 4 farklı dalga boyunda ışık

Fiyat: 549 TL

POLOSMART ŞARJ EDİLEBİLİR AĞIZ DUŞU

Ürün bilgileri

• 3 farklı kullanım modu 

• 4 farklı başlık

• IPX6 su geçirmezlik

• Tek şarjla 90 güne kadar kullanım

Fiyat: 549 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Led TV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

BAVUL DÜZENLEYİCİ ORGANİZER

Ürün bilgileri

• 1 Adet 32x23x12 Cm 

• 1 Adet 34x28x12 Cm

• 1 Adet 42x32x12 Cm

• Çamaşır Kesesi : 26x36 Cm

• Kişisel Bakım Çantası : 15x25,5 Cm

• Kişisel Bakım Çantası : 21,5x26

Fiyat: 449 TL

ERKEK KETEN GÖRÜNÜMLÜ ŞORT

Fiyat: 169 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Led TV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

LAV KULPLU BARDAK 350 CC

Fiyat: 35 TL

DEKORLU CAM KEPÇE/KAŞIK ALTLIĞI

Fiyat: 69 TL

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