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  4. BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Offroad ATV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Offroad ATV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Offroad ATV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KUBA MX 220 OFFROAD ATV 180CC

Ürün bilgileri

• Silindir Hacmi: 180 cc 

• Şanzıman: CVT

• Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir

• Maksimum Güç: 12,20 HP @ 7500 rpm

• Yakıt Tipi: Benzin 

• Ateşleme: Elektrik

• Soğutma: Hava Soğutmalı

• Ön / Arka Fren: Disk / Disk

• Ön / Arka Lastik 23X7-10 / 22X10-10

• Ölçüler (UxGxY) : 960 x 980 x 1050 mm.

• Dingil Mesafesi: 1680 mm.

• Yakıt Tankı Kapasitesi: 5,5 lt.

• Ürün Cinsi: OFFROAD 

• Dingil Mesafesi: 1680 mm

• Yerden Yükseklik: 150mm 

• Boş Ağırlık: 155 kg

• Azami Yük: 320 kg 

• Yakıt Tankı Kapasitesi: 5,5 lt.

• Ürün Cinsi: OFFROAD

Fiyat: 89,000 TL

KEYSMART BASKÜL-TARTI KEY 760

Fiyat: 399 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Offroad ATV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

POLOSMART SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ ÜFLEMELİ

Ürün bilgileri

• 120°C sıcaklık

• BLDC motor

• 4 farklı ısı ayarı

• Negatif iyon teknolojisi

• Sıcak hava üfleme

Fiyat: 2,990 TL

POLOSMART ÜFLEMELİ SAÇ ŞEKİLLENDİRME SETİ

Ürün bilgileri

• 5 farklı başlık

• 2 farklı hız ve ısı seçeneği

• 360°C dönebilen kablo

Fiyat: 1,499 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Offroad ATV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

TERMO İZOLASYONLU ÇANTA 25 L

Fiyat: 369 TL

TERMO PİKNİK ÇANTASI

15 L: 169 TL

25 L: 189 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Offroad ATV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

THE MIA AKASYA KAPAKLI SEDEFLİ CAM KAVANOZ ÇEŞİTLERİ

700 CC: 189 TL

550 CC: 179 TL

340 CC: 169 TL

ENGLISH HOME PIXEL PASTA TABAĞI SETİ 19 CM

Fiyat: 499 TL

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