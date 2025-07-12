BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Offroad ATV geliyor! (BİM 18 TEMMUZ 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
KUBA MX 220 OFFROAD ATV 180CC
Ürün bilgileri
• Silindir Hacmi: 180 cc
• Şanzıman: CVT
• Motor Tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
• Maksimum Güç: 12,20 HP @ 7500 rpm
• Yakıt Tipi: Benzin
• Ateşleme: Elektrik
• Soğutma: Hava Soğutmalı
• Ön / Arka Fren: Disk / Disk
• Ön / Arka Lastik 23X7-10 / 22X10-10
• Ölçüler (UxGxY) : 960 x 980 x 1050 mm.
• Dingil Mesafesi: 1680 mm.
• Yakıt Tankı Kapasitesi: 5,5 lt.
• Ürün Cinsi: OFFROAD
• Dingil Mesafesi: 1680 mm
• Yerden Yükseklik: 150mm
• Boş Ağırlık: 155 kg
• Azami Yük: 320 kg
• Yakıt Tankı Kapasitesi: 5,5 lt.
• Ürün Cinsi: OFFROAD
Fiyat: 89,000 TL
KEYSMART BASKÜL-TARTI KEY 760
Fiyat: 399 TL
POLOSMART SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ ÜFLEMELİ
Ürün bilgileri
• 120°C sıcaklık
• BLDC motor
• 4 farklı ısı ayarı
• Negatif iyon teknolojisi
• Sıcak hava üfleme
Fiyat: 2,990 TL
POLOSMART ÜFLEMELİ SAÇ ŞEKİLLENDİRME SETİ
Ürün bilgileri
• 5 farklı başlık
• 2 farklı hız ve ısı seçeneği
• 360°C dönebilen kablo
Fiyat: 1,499 TL