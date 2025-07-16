BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Philips Süpürge geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü Philips süpürge ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
PHILIPS SÜPÜRGE FC9330/07
Ürün bilgileri
• PowerCyclone 5 teknolojisi
• Allergy H13 filtreleme ile tozların %99,9‘unu yakalar
• 3 yönlü TriActive başlık
• Entegre fırça ve active lock özelliği
• Hijyenik boşaltma
Fiyat: 5,490 TL
TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6B
Fiyat: 16,990 TL
POLOSMART ŞARJLI MİNİ SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ TARAK
Ürün bilgileri
• 55 dakikaya kadar kullanım
• 3 farklı sıcaklık seçeneği
• Koruma kapağı
• Type-C şarj girişi
Fiyat: 399 TL
NORDICA RETRO TIRAŞ MAKİNESİ
Ürün bilgileri
• Pil Kapasitesi: 320mAh
• Kullanım Süresi: 40 Dakika
• Şarj Süresi: 30 Dakika
Fiyat: 199 TL