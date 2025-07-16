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  4. BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Philips Süpürge geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Philips Süpürge geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü Philips süpürge ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Philips Süpürge geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PHILIPS SÜPÜRGE FC9330/07

Ürün bilgileri

• PowerCyclone 5 teknolojisi

• Allergy H13 filtreleme ile tozların %99,9‘unu yakalar

• 3 yönlü TriActive başlık

• Entegre fırça ve active lock özelliği

• Hijyenik boşaltma

Fiyat: 5,490 TL

TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6B

Fiyat: 16,990 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Philips Süpürge geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

POLOSMART ŞARJLI MİNİ SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ TARAK

Ürün bilgileri

• 55 dakikaya kadar kullanım

• 3 farklı sıcaklık seçeneği 

• Koruma kapağı 

• Type-C şarj girişi

Fiyat: 399 TL

NORDICA RETRO TIRAŞ MAKİNESİ

Ürün bilgileri

• Pil Kapasitesi: 320mAh

• Kullanım Süresi: 40 Dakika

• Şarj Süresi: 30 Dakika

Fiyat: 199 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Philips Süpürge geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KİLİM 120X180 CM

Fiyat: 299 TL

MİKROFİBER BULAŞIK ALTLIĞI 35X45 CM

Fiyat: 29 TL

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BİM'e 18 Temmuz Cuma günü Philips Süpürge geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

LAV KİLİTLİ SAKLAMA KABI 1150 CC

Fiyat: 119 TL

LAV DERİN KİLİTLİ SAKLAMA KABI 700 CC

Fiyat: 99 TL

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