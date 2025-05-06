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  4. BİM'e 14 Mayıs’ta Oyun Bilgisayarı ve Beyaz Eşya geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 14 Mayıs’ta Oyun Bilgisayarı ve Beyaz Eşya geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 14 Mayıs Çarşamba günü oyun bilgisayarı ve beyaz eşya geliyor. Peki, BİM'de 14 Mayıs Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 14 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 14 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 14 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 14 Mayıs’ta Oyun Bilgisayarı ve Beyaz Eşya geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

MONSTER TULPAR T6 V3.1.5 OYUN BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

• İşlemci: Core i7 13700HX 

• Ram: 32 GB  

• SSD: 1 TB 

• Grafik Kartı: RTX 4060 

• Ekran Boyutu: 16" 

• Ekran Çözünürlüğü: FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat LED Ekran

 Fiyat: 58,950 TL

MONSTER ABRA A5 V20.4.1 OYUN BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

• İşlemci: Core i5 12450H 

• Ram: 16 GB 

• SSD: 1 TB 

• Grafik Kartı: RTX 4050  

• Ekran Boyutu: 15,6” 

• Ekran Çözünürlüğü: FHD / 1920 x 1080 144Hz IPS Mat Led Ekran

Fiyat: 41,950 TL

MONSTER TULPAR TD3 V2.11.1.3 DESKTOP

Ürün bilgileri

• İşlemci: Core i5 14400F 

• Ram: 16 GB 

• SSD: 1 TB 

• Grafik Kartı: ARC A770

 Fiyat: 45,950 TL

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BİM'e 14 Mayıs’ta Oyun Bilgisayarı ve Beyaz Eşya geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Ürün bilgileri

• Kapı açık alarmı 

• Tatil modu

• Dondurucu bölme 93 L 

• Soğutucu bölme 264 L

Fiyat: 18,990 TL

 KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM

Ürün bilgileri

 • Paslanmaz çelik gövde 

• Ayarlanabilir fincan rafları 

• Su taşma emniyet sistemi 

• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı

 Fiyat: 10,490 TL

 KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM

 Ürün bilgileri

 • Program takibi  

• İnverter motor  

• Çocuk kilidi 

• Dengesiz yük kontrolü 

• Taşma emniyeti

 Fiyat: 12,990 TL

 

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