BİM'e 14 Mayıs’ta Oyun Bilgisayarı ve Beyaz Eşya geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 14 Mayıs Çarşamba günü oyun bilgisayarı ve beyaz eşya geliyor. Peki, BİM'de 14 Mayıs Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 14 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 14 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 14 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu…
MONSTER TULPAR T6 V3.1.5 OYUN BİLGİSAYARI
Ürün bilgileri
• İşlemci: Core i7 13700HX
• Ram: 32 GB
• SSD: 1 TB
• Grafik Kartı: RTX 4060
• Ekran Boyutu: 16"
• Ekran Çözünürlüğü: FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat LED Ekran
Fiyat: 58,950 TL
MONSTER ABRA A5 V20.4.1 OYUN BİLGİSAYARI
Ürün bilgileri
• İşlemci: Core i5 12450H
• Ram: 16 GB
• SSD: 1 TB
• Grafik Kartı: RTX 4050
• Ekran Boyutu: 15,6”
• Ekran Çözünürlüğü: FHD / 1920 x 1080 144Hz IPS Mat Led Ekran
Fiyat: 41,950 TL
MONSTER TULPAR TD3 V2.11.1.3 DESKTOP
Ürün bilgileri
• İşlemci: Core i5 14400F
• Ram: 16 GB
• SSD: 1 TB
• Grafik Kartı: ARC A770
Fiyat: 45,950 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Ürün bilgileri
• Kapı açık alarmı
• Tatil modu
• Dondurucu bölme 93 L
• Soğutucu bölme 264 L
Fiyat: 18,990 TL
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM
Ürün bilgileri
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı
Fiyat: 10,490 TL
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM
Ürün bilgileri
• Program takibi
• İnverter motor
• Çocuk kilidi
• Dengesiz yük kontrolü
• Taşma emniyeti
Fiyat: 12,990 TL