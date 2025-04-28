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  4. BİM'e 2 Mayıs Cuma günü motosiklet geliyor! (BİM 2 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 2 Mayıs Cuma günü motosiklet geliyor! (BİM 2 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Mayıs Cuma günü motosiklet geliyor. Peki, BİM'de 2 MayısCuma günü hangi ürünlerde indirim var? 2 Mayıs Cuma BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 2 Mayıs Cuma günü motosiklet geliyor! (BİM 2 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

NORTH PASIFIC ÇİFT KATMANLI AİLE ÇADIRI 6 KİŞİLİK

Ürün bilgileri
 

• Dış katman materyali: 190T Polyester

• İç katman materyali: Nefes alabilen 190T polyester

• Zemin Kumaş Materyali: 210D Oxford

• 1 adet aydınlatma asma kancası

• Ø11 + 9,5 mm fiberglass çadır çubukları

 Fiyat: 4,299 TL

 

 NORTH PASIFIC BALKONLU ÇADIR 6 KİŞİLİK

Ürün Bilgileri
 

• Dış katman materyali: 190T Polyester 

• İç katman materyali: Nefes alabilen 190T Polyester

• 1 adet aydınlatma asma kancası

• 2 adet kabin dışı alan organizer cep

• Ø11 + 9,5mm fiberglass çadır çubukları

 Fiyat: 4,499 TL

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BİM'e 2 Mayıs Cuma günü motosiklet geliyor! (BİM 2 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

PROWARE OUTDOOR GADHETS PORTATİF KATLANABİLİR TUVALET

 Ürün bilgileri

 • Kapasite: 20 Litre

• Maksimum Taşıma kapasitesi: 130 kg

• Ağırlık: 1.35 kg

 Fiyat: 799 TL

 

PROWARE OUTDOOR GADHETS ALÜMİNYUM EL FENERİ

 Ürün bilgileri

 • LED: XTE

• 3 Farklı Mod: Yüksek Işık / Düşük Işık / Flash

• Parlaklık: 250 Lümen

• Ayarlanabilir Mercek

• Suya Dayanıklı: IPX4

• 2 Adet AA pil ile çalışır (Dahil değildir)

 Fiyat: 299 TL

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BİM'e 2 Mayıs Cuma günü motosiklet geliyor! (BİM 2 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

MOUNTY KATLANABİLİR ALÜMİNYUM KAMP MASASI SETİ
 

Fiyat: 1,799 TL

 

MOUNTY KAMP SANDALYESİ

 Fiyat: 289 TL

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BİM'e 2 Mayıs Cuma günü motosiklet geliyor! (BİM 2 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

KUMTEL TURBO SİYAH CAM ANKASTRE SET
 

Ürün bilgileri

 DAVLUMBAZ

 • Düğmeden mekanik kontrol

• 60 cm çift camlı davlumbaz

• 3 Kademeli güç ayarı 

• 650 m³/s Yüksek emiş gücü

• 140 Watt güç 

• Yıkanabilir alüminyum filtre

• Led aydınlatma

 OCAK

 • 4 gözü doğalgaz ayarlı

• Düğmeden otomatik çakmaklı

• Dayanıklı gövde yapısı

• 8 mm cam kalınlığı

• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları

• 8mm cam kalınlığı

• Gaz emniyet sistemi

• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)

 FIRIN 

• 1600 Watt güç 

• 4 Pişirme fonksiyonu 

• Turbo fan 

• Zil uyarılı zaman ayarı

• Ayarlanabilir termostat

• Kolay temizlenebilir cam panel

• Güçlü iç aydınlatma 

• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi

• Cr-Ni ızgara 

• A+ enerji sınıfı

• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

 Fiyat: 8,950 TL

PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE XB2122/09
 

Ürün bilgileri

 • PowerCyclone 4 teknolojisi 

• 1.3 L toz kapasitesi 

• Super Clean Air filtre

• Süpürge üzerinde entegre şekilde yerleştirilmiş aralık temizleme başlığı.                   

• Mükemmel temizlik için çok amaçlı başlık

• 750W giriş, 850W maksimum motor gücü kompakt ve hafif tasarım 

• Çok amaçlı başlık ve yüksek emiş gücü ile ince tozların %99'undan fazlasını yakalayarak evinizde daha temiz bir havaya 

kavuşmanızı sağlar.

 Fiyat: 5,490 TL

 

 

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