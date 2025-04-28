BİM'e 2 Mayıs Cuma günü motosiklet geliyor! (BİM 2 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Mayıs Cuma günü motosiklet geliyor. Peki, BİM'de 2 MayısCuma günü hangi ürünlerde indirim var? 2 Mayıs Cuma BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
NORTH PASIFIC ÇİFT KATMANLI AİLE ÇADIRI 6 KİŞİLİK
Ürün bilgileri
• Dış katman materyali: 190T Polyester
• İç katman materyali: Nefes alabilen 190T polyester
• Zemin Kumaş Materyali: 210D Oxford
• 1 adet aydınlatma asma kancası
• Ø11 + 9,5 mm fiberglass çadır çubukları
Fiyat: 4,299 TL
NORTH PASIFIC BALKONLU ÇADIR 6 KİŞİLİK
Ürün Bilgileri
• Dış katman materyali: 190T Polyester
• İç katman materyali: Nefes alabilen 190T Polyester
• 1 adet aydınlatma asma kancası
• 2 adet kabin dışı alan organizer cep
• Ø11 + 9,5mm fiberglass çadır çubukları
Fiyat: 4,499 TL
PROWARE OUTDOOR GADHETS PORTATİF KATLANABİLİR TUVALET
Ürün bilgileri
• Kapasite: 20 Litre
• Maksimum Taşıma kapasitesi: 130 kg
• Ağırlık: 1.35 kg
Fiyat: 799 TL
PROWARE OUTDOOR GADHETS ALÜMİNYUM EL FENERİ
Ürün bilgileri
• LED: XTE
• 3 Farklı Mod: Yüksek Işık / Düşük Işık / Flash
• Parlaklık: 250 Lümen
• Ayarlanabilir Mercek
• Suya Dayanıklı: IPX4
• 2 Adet AA pil ile çalışır (Dahil değildir)
Fiyat: 299 TL
MOUNTY KATLANABİLİR ALÜMİNYUM KAMP MASASI SETİ
Fiyat: 1,799 TL
MOUNTY KAMP SANDALYESİ
Fiyat: 289 TL
KUMTEL TURBO SİYAH CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
DAVLUMBAZ
• Düğmeden mekanik kontrol
• 60 cm çift camlı davlumbaz
• 3 Kademeli güç ayarı
• 650 m³/s Yüksek emiş gücü
• 140 Watt güç
• Yıkanabilir alüminyum filtre
• Led aydınlatma
OCAK
• 4 gözü doğalgaz ayarlı
• Düğmeden otomatik çakmaklı
• Dayanıklı gövde yapısı
• 8 mm cam kalınlığı
• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları
• 8mm cam kalınlığı
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)
FIRIN
• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu
• Turbo fan
• Zil uyarılı zaman ayarı
• Ayarlanabilir termostat
• Kolay temizlenebilir cam panel
• Güçlü iç aydınlatma
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
• Cr-Ni ızgara
• A+ enerji sınıfı
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
Fiyat: 8,950 TL
PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE XB2122/09
Ürün bilgileri
• PowerCyclone 4 teknolojisi
• 1.3 L toz kapasitesi
• Super Clean Air filtre
• Süpürge üzerinde entegre şekilde yerleştirilmiş aralık temizleme başlığı.
• Mükemmel temizlik için çok amaçlı başlık
• 750W giriş, 850W maksimum motor gücü kompakt ve hafif tasarım
• Çok amaçlı başlık ve yüksek emiş gücü ile ince tozların %99'undan fazlasını yakalayarak evinizde daha temiz bir havaya
kavuşmanızı sağlar.
Fiyat: 5,490 TL