BİM'e 2 Mayıs Cuma günü motosiklet geliyor! (BİM 2 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

KUMTEL TURBO SİYAH CAM ANKASTRE SET



Ürün bilgileri

DAVLUMBAZ

• Düğmeden mekanik kontrol

• 60 cm çift camlı davlumbaz

• 3 Kademeli güç ayarı

• 650 m³/s Yüksek emiş gücü

• 140 Watt güç

• Yıkanabilir alüminyum filtre

• Led aydınlatma

OCAK

• 4 gözü doğalgaz ayarlı

• Düğmeden otomatik çakmaklı

• Dayanıklı gövde yapısı

• 8 mm cam kalınlığı

• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları

• 8mm cam kalınlığı

• Gaz emniyet sistemi

• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)

FIRIN

• 1600 Watt güç

• 4 Pişirme fonksiyonu

• Turbo fan

• Zil uyarılı zaman ayarı

• Ayarlanabilir termostat

• Kolay temizlenebilir cam panel

• Güçlü iç aydınlatma

• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi

• Cr-Ni ızgara

• A+ enerji sınıfı

• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

Fiyat: 8,950 TL

PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE XB2122/09



Ürün bilgileri

• PowerCyclone 4 teknolojisi

• 1.3 L toz kapasitesi

• Super Clean Air filtre

• Süpürge üzerinde entegre şekilde yerleştirilmiş aralık temizleme başlığı.

• Mükemmel temizlik için çok amaçlı başlık

• 750W giriş, 850W maksimum motor gücü kompakt ve hafif tasarım

• Çok amaçlı başlık ve yüksek emiş gücü ile ince tozların %99'undan fazlasını yakalayarak evinizde daha temiz bir havaya

kavuşmanızı sağlar.

Fiyat: 5,490 TL