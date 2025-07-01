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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Monitör geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Temmuz Çarşamba günü monitör geliyor. Peki, BİM'de 2 Temmuz Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 2 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Monitör geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ONVO 24 İNÇ IPS EKRAN FHD MONİTÖR OV24MNT202G

Ürün bilgileri

• 1920x1080

• Adaptive Sync

• 180 Hz

• 300 Nits • HDR

• Hoparlör 2x2 W • x2 HDMI

Fiyat: 3,990 TL
 
ONVO 27 İNÇ IPS EKRAN FHD MONİTÖR OV27MNT202G

Ürün bilgileri

• 1920x1080 • Adaptive Sync

• 180 Hz • 1ms • 300 Nits • HDR

• Hoparlör 2x2 W • x2 HDMI 

Fiyat: 4,990 TL

 

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