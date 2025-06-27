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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Scooter geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Temmuz Çarşamba günü scooter geliyor. Peki, BİM'de 2 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 2 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Scooter geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

TARAKLI YARIM YAĞLI ETİRME PEYNİRİ 1000 GRAM

Fiyat: 237,50 TL

İÇİM TEREYAĞI 750 GRAM

Fiyat: 279 TL

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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Scooter geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

PEROS ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 5 LİTRE

Fiyat: 139 TL

FAX SIVI SABUN 1500 ML

Fiyat: 42,50 TL

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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Scooter geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

LİMY AROMALI İÇECEK ÇEŞİTLERİ MANDALİNA/LİMONATA 3 LİTRE

Fiyat: 39,50 TL

DİMES PORTAKALLI İÇECEK 1 LİTRE

Fiyat: 39,50 TL

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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Scooter geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

SEGWAY NINEBOT SMAX DENGELEYİCİ SCOOTER

Ürün bilgileri

• 4800 W motor gücü

• 20 km/s maksimum hız

• Patlamayan kauçuk lastikler

• Entegre gösterge paneli

• Ayarlanabilir gövde boyu 

(130-190 cm arası boya göre)

• Uygulama üzerinden kolay kontrol

Fiyat: 49,000 TL

BİLİCRA LACOTE AKILLI LAMBADER

Ürün bilgileri

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth

 Toplam Lümen Çıkışı: (4000K’da): 2550 L

 Yükseklik: 154,8 cm

Genişlik: 13 cm

Uzunluk: 18,9 cm

Fiyat: 1,990 TL

 

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