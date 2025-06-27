BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Scooter geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Temmuz Çarşamba günü scooter geliyor. Peki, BİM'de 2 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 2 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
TARAKLI YARIM YAĞLI ETİRME PEYNİRİ 1000 GRAM
Fiyat: 237,50 TL
İÇİM TEREYAĞI 750 GRAM
Fiyat: 279 TL
LİMY AROMALI İÇECEK ÇEŞİTLERİ MANDALİNA/LİMONATA 3 LİTRE
Fiyat: 39,50 TL
DİMES PORTAKALLI İÇECEK 1 LİTRE
Fiyat: 39,50 TL
SEGWAY NINEBOT SMAX DENGELEYİCİ SCOOTER
Ürün bilgileri
• 4800 W motor gücü
• 20 km/s maksimum hız
• Patlamayan kauçuk lastikler
• Entegre gösterge paneli
• Ayarlanabilir gövde boyu
(130-190 cm arası boya göre)
• Uygulama üzerinden kolay kontrol
Fiyat: 49,000 TL
BİLİCRA LACOTE AKILLI LAMBADER
Ürün bilgileri
Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth
Toplam Lümen Çıkışı: (4000K’da): 2550 L
Yükseklik: 154,8 cm
Genişlik: 13 cm
Uzunluk: 18,9 cm
Fiyat: 1,990 TL