BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Yemek Masası Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Temmuz Çarşamba günü yemek masası takımı geliyor. Peki, BİM'de 2 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 2 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
AKNAZ YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1500 GRAM
Fiyat: 279,50 TL
BEŞLER DANA KANGAL SUCUK 500 GRAM
Fiyat: 199 TL
OMO TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 9 KG
Fiyat: 395 TL
RİNSO SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ARGAN ÖZÜ 5 LİTRE
Fiyat: 179 TL
OBSESSO SOĞUK KAHVE ÇEŞİTLERİ 250 ML
Fiyat: 35 TL
NUTELLA KAKAOLU FINDIK KREMASI 1 KG
Fiyat: 279 TL
ONVO 27 İNÇ IPS EKRAN FHD MONİTÖR OV27MNT202G
Ürün bilgileri
• 1920x1080 • Adaptive Sync
• 180 Hz • 1ms • 300 Nits • HDR
• Hoparlör 2x2 W • x2 HDMI
Fiyat: 4,990 TL
CERAMICAL YEMEK MASASI TAKIMI YOT-170 BEJ
Ürün bilgileri
• Takım İçeriği: 1 Adet Masa, 4 Adet Sandalye
• Malzeme : Suntalam • Ayak Malzemesi : Metal
• Masa Fonksiyonu: Sabit
• Sandalye Kumaş Özelliği: Silinebilir Keten Kumaş
• Oturum Kapasitesi: 4-6 Kişilik
• Tüm parçalar demontedir.
• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz.
YM1 Yemek Masası Genişlik: 160 cm
Derinlik: 80 cm Yükseklik: 80 cm
Sandalye (4 Adet) Genişlik: 45 cm
Derinlik: 41 cm Yükseklik: 97 cm
Fiyat: 17,000 TL