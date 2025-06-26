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  4. BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Yemek Masası Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Yemek Masası Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 2 Temmuz Çarşamba günü yemek masası takımı geliyor. Peki, BİM'de 2 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 2 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Yemek Masası Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

AKNAZ YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1500 GRAM

Fiyat: 279,50 TL

BEŞLER DANA KANGAL SUCUK 500 GRAM

Fiyat: 199 TL

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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Yemek Masası Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

OMO TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 9 KG

Fiyat: 395 TL

RİNSO SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ARGAN ÖZÜ 5 LİTRE

Fiyat: 179 TL

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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Yemek Masası Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

OBSESSO SOĞUK KAHVE ÇEŞİTLERİ 250 ML

Fiyat: 35 TL

NUTELLA KAKAOLU FINDIK KREMASI 1 KG

Fiyat: 279 TL

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BİM'e 2 Temmuz Çarşamba günü Yemek Masası Takımı geliyor! (BİM 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

ONVO 27 İNÇ IPS EKRAN FHD MONİTÖR OV27MNT202G

Ürün bilgileri

• 1920x1080 • Adaptive Sync

• 180 Hz • 1ms • 300 Nits • HDR

• Hoparlör 2x2 W • x2 HDMI 

Fiyat: 4,990 TL

 CERAMICAL YEMEK MASASI TAKIMI YOT-170 BEJ

Ürün bilgileri

• Takım İçeriği: 1 Adet Masa, 4 Adet Sandalye    

• Malzeme : Suntalam • Ayak Malzemesi : Metal 

• Masa Fonksiyonu: Sabit

• Sandalye Kumaş Özelliği: Silinebilir Keten Kumaş    

• Oturum Kapasitesi: 4-6 Kişilik  

• Tüm parçalar demontedir.    

• Ürünlerinizi temiz ve nemli bir bezle silebilirsiniz. 

YM1 Yemek Masası Genişlik: 160 cm 

Derinlik: 80 cm Yükseklik: 80 cm

Sandalye (4 Adet) Genişlik: 45 cm 

Derinlik: 41 cm Yükseklik: 97 cm

Fiyat: 17,000 TL

 

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