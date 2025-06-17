BİM'e 20 Haziran Cuma günü 4 Parça Çeyiz Paketi geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü tost makinesi, otomatik Türk kahve makinesi, otomatik çay makinesi ve multi blender setten oluşan 4 parça çeyiz paketi geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
PAŞABAHÇE FRİGO BÖLMELİ TEREYAĞLIK
Fiyat: 129 TL
PAŞABAHÇE ŞELALE ÇAY BARDAĞI 6’LI
Fiyat: 159 TL
POLOSMART PD 10.000 MAH POWERBANK PSM130
Fiyat: 499 TL
POLOSMART KARAOKE MİKROFON FS89
Fiyat: 499 TL
RANGE ÇEYİZ PAKETİ 4 ÜRÜN BİR ARADA
-TOST MAKİNESİ (6 DİLİM)
-OTOMATİK TÜRK KAHVE MAKİNESİ
-OTOMATİK ÇAY MAKİNESİ
-MULTİ BLENDER SET
Fiyat: 4,990 TL
KEYSMART 4 BÖLMELİ DERİN DONDURUCU KEY 410E
Fiyat:11,450 TL
PROWARE OUTDOOR GADGETS SENSÖRLÜ KAFA LAMBASI
Ürün bilgileri
• 4 Farklı Işık Modu
• 350 lümen LED ışıksuya karşı dayanıklıdır.
• Çalışma Süresi: 2,5 - 5,5 saat
• Hareket Sensörü
• IPX4 sertifikalı ışık, suya karşı dayanıklıdır.
Fiyat: 299 TL
PROWARE OUTDOOR GADGETS ÇOK AMAÇLI KAMP IŞIĞI
Fiyat: 329 TL