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  4. BİM'e 20 Haziran Cuma günü Casper Cep Telefonu geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM'e 20 Haziran Cuma günü Casper Cep Telefonu geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü Casper cep telefonu geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 20 Haziran Cuma günü Casper Cep Telefonu geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

PAŞABAHÇE BORCAM KARE TEPSİ SETİ 1950+3200 CC

Fiyat: 239 TL

KAPAKLI KASE SETİ 3’LÜ

Fiyat: 69 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Casper Cep Telefonu geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

CASPER VIA M40 CEP TELEFONU 6 GB/128 GB

Ürün bilgileri

6.53”HD+Ekran

Arka kamera: 50 MP + 2 MP / Ön kamera: 13 MP

RAM: 6GB+6GB SANAL RAM/ROM: 128 GB

Pil gücü: 5000 mAh

Fiyat: 6,490 TL

JOYPLUS IŞIKLI YAZI TAHTASI 20X20 CM

Ürün bilgileri

7 farklı kalem

Yazılıp silinebilir

Standlı

Fiyat: 349 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Casper Cep Telefonu geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

ORAL B ŞARJLI ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI

Fiyat: 799 TL

KEYSMART 3 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU KEY 310 D

Fiyat: 6,750 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Casper Cep Telefonu geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

BOS KAMP BIÇAĞI

Fiyat: 999 TL

 HOUSE PRATİK KATLANABİLEN SU BİDONU  5 LT HP50

Fiyat: 89 TL

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