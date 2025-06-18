BİM'e 20 Haziran Cuma günü Casper Cep Telefonu geliyor! (BİM 20 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü Casper cep telefonu geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
PAŞABAHÇE BORCAM KARE TEPSİ SETİ 1950+3200 CC
Fiyat: 239 TL
KAPAKLI KASE SETİ 3’LÜ
Fiyat: 69 TL
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CASPER VIA M40 CEP TELEFONU 6 GB/128 GB
Ürün bilgileri
6.53”HD+Ekran
Arka kamera: 50 MP + 2 MP / Ön kamera: 13 MP
RAM: 6GB+6GB SANAL RAM/ROM: 128 GB
Pil gücü: 5000 mAh
Fiyat: 6,490 TL
JOYPLUS IŞIKLI YAZI TAHTASI 20X20 CM
Ürün bilgileri
7 farklı kalem
Yazılıp silinebilir
Standlı
Fiyat: 349 TL
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ORAL B ŞARJLI ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI
Fiyat: 799 TL
KEYSMART 3 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU KEY 310 D
Fiyat: 6,750 TL
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