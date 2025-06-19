BİM'e 20 Haziran Cuma günü Robot Süpürge geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü robot süpürge geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
COOK LOVE KAYMAZ TABANLI ÖLÇÜLÜ ÇELİK KARIŞTIRMA KABI
Fiyat: 299 TL
GLASS IN LOVE CAM BÜYÜK KASE 1500 CC
Fiyat: 189 TL
BLAUPUNKT ROBOT SÜPÜRGE S10 PRO
Ürün bilgileri
• Haritalama Yöntemi: LDS (Laser Distance Sensor)
• Emiş Gücü: 5000 Pa
• Harita Kayıt Sayısı: 4 Farklı Kayıt
• Toz Hazne Kapasitesi: 650 ml
• Su Hazne Kapasitesi: 350 ml
• Batarya Kapasitesi: 5200 mAh
• Şarj Süresi: 4-6 Saat
• Otomatik Emiş Gücü
• Seçili Nokta ve Oda Temizliği
• Türkçe Sesli Uyarı Sistemi
• App Uzaktan Kontrol
Fiyat: 9,990 TL
PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE XB2122/09
Ürün bilgileri
• PowerCyclone 4 teknolojisi
• 1.3L Toz kapasitesi
• Super Clean Air filtre
• 750W giriş, 850W maksimum motor gücü kompakt ve hafif tasarım
Fiyat: 4,990 TL