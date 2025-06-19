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  4. BİM'e 20 Haziran Cuma günü Robot Süpürge geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM'e 20 Haziran Cuma günü Robot Süpürge geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 20 Haziran 2025 Salı günü robot süpürge geliyor. Peki, BİM'de 20 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 20 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 20 Haziran Cuma günü Robot Süpürge geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

COOK LOVE KAYMAZ TABANLI ÖLÇÜLÜ ÇELİK KARIŞTIRMA KABI

Fiyat: 299 TL

 GLASS IN LOVE CAM BÜYÜK KASE 1500 CC

Fiyat: 189 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Robot Süpürge geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

KUMTEL ŞARJLI EL FANI

Fiyat: 149 TL

KUMTEL USB MİNİ FAN

Fiyat: 199 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Robot Süpürge geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

BLAUPUNKT ROBOT SÜPÜRGE S10 PRO

Ürün bilgileri

• Haritalama Yöntemi:  LDS (Laser Distance Sensor)

• Emiş Gücü: 5000 Pa

• Harita Kayıt Sayısı: 4 Farklı Kayıt

• Toz Hazne Kapasitesi: 650 ml

• Su Hazne Kapasitesi: 350 ml

• Batarya Kapasitesi: 5200 mAh

• Şarj Süresi: 4-6 Saat 

• Otomatik Emiş Gücü

• Seçili Nokta ve Oda Temizliği

• Türkçe Sesli Uyarı Sistemi

• App Uzaktan Kontrol

Fiyat: 9,990 TL

PHILIPS TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE XB2122/09

Ürün bilgileri

• PowerCyclone 4 teknolojisi 

• 1.3L Toz kapasitesi 

• Super Clean Air filtre

• 750W giriş, 850W maksimum motor gücü kompakt ve hafif tasarım 

Fiyat: 4,990 TL

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BİM'e 20 Haziran Cuma günü Robot Süpürge geliyor! (BİM 20 HAZİRAN 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

NORTH PASIFIC ORGANİZER ÇANTA

Fiyat: 219 TL

NORTH PASIFIC SÜZGEÇLİ VAKUM KAPAKLI TERMOS

Fiyat: 799 TL

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