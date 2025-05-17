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BİM'e 20 Mayıs Salı günü hangi ürünler geliyor? (BİM 20 MAYIS SALI HAFTANIN ÖNERİLERİ KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 20 Mayıs Salı günü indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 20 Mayıs Salı günü başka hangi ürünlerde indirim var? 20 Mayıs Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Mayıs Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler Haftanın Önerileri kataloğu…

BİM'e 20 Mayıs Salı günü hangi ürünler geliyor? (BİM 20 MAYIS SALI HAFTANIN ÖNERİLERİ KATALOĞU) - Sayfa 1

SEBAMED ÇOK YÖNLÜ GÜNEŞ SÜTÜ BEBEK & ÇOCUK 100 ML 50 SPF

Fiyat: 389 TL

 SEBAMED GÜNEŞ KREMİ 50 ML 50 SPF

Fiyat: 359 TL

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BİM'e 20 Mayıs Salı günü hangi ürünler geliyor? (BİM 20 MAYIS SALI HAFTANIN ÖNERİLERİ KATALOĞU) - Sayfa 2

ÜLKER ÇİLEK AROMALI ÇİKOLATA215 GRAM

Fiyat: 110 TL

 JACOBS SELECTION FİLTRE KAHVE 250 GRAM

Fiyat: 124,50 TL

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BİM'e 20 Mayıs Salı günü hangi ürünler geliyor? (BİM 20 MAYIS SALI HAFTANIN ÖNERİLERİ KATALOĞU) - Sayfa 3

PASTAVILLA MAKARNA ÇEŞİTLERİ 500 GRAM

Fiyat: 24,50 TL

 TAT BEZELYE 680 GRAM

Fiyat: 27,50 TL

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BİM'e 20 Mayıs Salı günü hangi ürünler geliyor? (BİM 20 MAYIS SALI HAFTANIN ÖNERİLERİ KATALOĞU) - Sayfa 4

MARET DANA BATON KAVURMADA BÜYÜK İNDİRİM!

MARET DANA BATON KAVURMA 1000 GRAM

Fiyat: 699 TL

DOST YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG

Fiyat: 159,50 TL

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