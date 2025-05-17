BİM'e 20 Mayıs Salı günü hangi ürünler geliyor? (BİM 20 MAYIS SALI HAFTANIN ÖNERİLERİ KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 20 Mayıs Salı günü indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 20 Mayıs Salı günü başka hangi ürünlerde indirim var? 20 Mayıs Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 20 Mayıs Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler Haftanın Önerileri kataloğu…
SEBAMED ÇOK YÖNLÜ GÜNEŞ SÜTÜ BEBEK & ÇOCUK 100 ML 50 SPF
Fiyat: 389 TL
SEBAMED GÜNEŞ KREMİ 50 ML 50 SPF
Fiyat: 359 TL
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ÜLKER ÇİLEK AROMALI ÇİKOLATA215 GRAM
Fiyat: 110 TL
JACOBS SELECTION FİLTRE KAHVE 250 GRAM
Fiyat: 124,50 TL
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MARET DANA BATON KAVURMADA BÜYÜK İNDİRİM!
MARET DANA BATON KAVURMA 1000 GRAM
Fiyat: 699 TL
DOST YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG
Fiyat: 159,50 TL
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