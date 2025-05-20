BİM'e 21 Mayıs Çarşamba günü Çift Kişilik Yatak geliyor! (BİM 21 MAYIS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 21 Mayıs Çarşamba günü çift kişilik yatak geliyor. Peki, BİM'de 21 Mayıs Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 21 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 21 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 21 Mayıs Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
LATEX TORBA YAYLI ÇİFT KİŞİLİK YATAK
Ürün bilgileri
• 200x160x31 cm
Fiyat: 10,990 TL
PAFU NİTTA İKİLİ YATAKLI KOLTUK
Ürün bilgileri
• Koltuk Hali: 85 cm x 70 cm x 155 cm
• Yatak Hali: 70 cm x 190 cm
• Ayarlanabilir Kollar: 14 kademeli kol mekanizmasıyla konforunuza uygun pozisyonu seçin.
• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm.
• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 Metal İskelet. • Yüksek konfor ve dayanım sağlayan yüksek yoğunluklu sünger içeriği.
• Silinebilen kumaş
• Ürün demonte olarak gönderilir, hızlıca monte edilir.
• Gerekli araçlar pakete dahildir.
Fiyat: 5,990 TL
VOLTA VSM ELEKTRiKLi MOTORLU BiSiKLET
Ürün bilgileri
• Batarya kapasitesi: 48V 14AH
• Motor gücü: 220 W
• Azami Hiz: 25 Km/h
• Euro seviyesi: Euro 5
• Şarj süresi 6-8 saat
• Azami taşıma kapaistesi 85 kg
Fiyat: 19,990 TL