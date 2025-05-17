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BİM'e 21 Mayıs Çarşamba günü Vitroseramik Ankastre Ocak geliyor (BİM 21 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER )

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 21 Mayıs Çarşamba günü vitroseramik ankastre ocak geliyor. Peki, BİM'de 21 Mayıs Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 21 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 21 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 21 Mayıs Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 21 Mayıs Çarşamba günü Vitroseramik Ankastre Ocak geliyor (BİM 21 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER ) - Sayfa 1

KUMTEL VİTROSERAMİK ANKASTRE OCAK

Ürün bilgileri

• 6000 Watt Güç 

• Dokunmatik Kontrol

• Led Ekran 

• 99 Dakikak Zamanlayıcı 

• 9 Aşamalı Güç Ayarı

• Her Malzemede Tencereye Uygun

• Gerilim Koruması 

• Taşma Koruması

• Zaman Ayarı 

• Çocuk Kilidi 

• Ürün Boyutu : 56x11x64 cm

Fiyat: 4,950 TL

KUMTEL TEKLİ VİTROSERAMİK OCAK

Ürün bilgileri

• Güç: 2000 Watt 

• Düğmeli ve Dokunmatik

• 4 Dokunmatik LED Ekran 

• 99 Dakika Zamanlayıcı

• 9 Kademe Ayarlı 

• Gerilim Koruması

• Taşma Koruması 

• Zaman Ayarı

• Çocuk Kilidi Fonksiyonu 

• Ürün Boyutu: 280x336x63mm

Fiyat: 1,750 TL

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